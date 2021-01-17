حصد النقاط الثلاث عنوان قمة إنتر ويوفنتوس المرتقبة من قبل beIN SPORTS January 17, 2021 14:23 2:23 دقيقة ستتجه أنظار عشاق كرة القدم في إيطاليا والعالم إلى ملعب جوزيبي مياتسا مسرح ديربي إيطاليا، إنتر ويوفنتوس قمة كبيرة يحتاج فيها طرفاها للنّقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من ميلان المتصدّر. تقارير إخبارية إنتر يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:10 دقيقة مواجهة ليفربول - يونايتد... أجمل خمسة أهداف 2:39 دقيقة ديربي إنكلترا...نظرة إلى الماضي القريب 1:48 دقيقة ليستر يهزم ساوثهامبتون ويقتنص الوصافة من ليفربول 3:02 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة أنجيه بنجاح 1:13 دقيقة مصر تتأهل والمغرب والجزائر يتعرضان للهزيمة 1:25 دقيقة لابورتا وفون يتفهمان قرار تأجيل انتخابات برشلونة 2:41 دقيقة ماونت يعيد تشيلسي إلى سكة الانتصارات 3:21 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد 3:46 دقيقة مرسيليا .. بعد خسارة السوبر يسقط أمام نيم 0:22 دقيقة ليدز يسقط على أرضه أمام برايتون