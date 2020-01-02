شريكا الصدارة إنتر ويوفنتوس سيخوضان يوم الإثنين اختبارين لا يخلوان من بعض الصعوبة، حيث يحل رجال أنطونيو كونتي ضيوفا على نابولي، فيما يستضيف زملاء كريستيانو رونالدو كالياري صاحب المركز السادس، وأي تعثر لأحدهما سيعني انفراد الآخر بالقمة.