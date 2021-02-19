تقارير: الجزائري إسماعيل بن ناصر سيغيب عن موقعة "ديربي" ميلانو من قبل beIN SPORTS February 19, 2021 14:24 0:54 دقيقة أكدت تقارير إعلامية اليوم الجمعة غياب متوسط ميدان نادي ميلان، الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن مواجهة الديربي أمام إنتر في الدوري الإيطالي. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي ميلان إسماعيل بن ناصر -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة العربي يعلن عن إصابة هالغريمسون بـ"كوفيد-19" 0:59 دقيقة ريس جيمس في حوار حصري مع beIN SPORTS 3:29 دقيقة أياكس يقلب الطاولة على ليل 6:19 دقيقة رينجرز يخرج منتصراً من معركة أنتويرب 2:43 دقيقة نابولي يسقط في غرناطة 3:33 دقيقة أرسنال يكتفي بالتعادل مع بنفيكا 3:00 دقيقة روما يكسب أسبقية هامة أمام سبورتينغ براغا 4:42 دقيقة توتنهام يقطع خطوة كبيرة نحو ثمن النهائي 4:40 دقيقة النجم الأحمر ينتزع تعادلاً دراماتيكياً من ميلان 2:41 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين سلافيا براغ وليستر سيتي