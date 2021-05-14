تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس من قبل beIN SPORTS May 14, 2021 15:39 5:30 دقيقة يطلعنا مراسلنا في إيطاليا على آخر المستجدات والأخبار الرياضية داخل إنتر، بطل الدوري الإيطالي، وفريق يوفنتوس الذي يعيش وضعية مالية معقدة. تقارير إخبارية إنتر يوفنتوس الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي دورة روما 0:35 دقيقة هاشيموتو تتحدث عن عريضة إلغاء الأولمبياد 5:30 دقيقة تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس 0:45 دقيقة فيفا يوافق على تمثيل لابورت لمنتخب إسبانيا 0:48 دقيقة إدارة يوفنتوس تطلب من اللاعبين تأجيل الرواتب 0:47 دقيقة كونتي يهرب من وسائل الإعلام! 0:34 دقيقة ماني يتجاهل كلوب ويرفض مصافحته! 0:51 دقيقة كونتي يتصالح مع لاوتارو بنزال في الملاكمة ! 0:28 دقيقة توسيع حالة الطوارئ في اليابان 2:34 دقيقة دربي مغاربي مشوّق بين المولودية والوداد