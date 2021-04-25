وتقدم فيورنتينا عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش (29 من ركلة جزاء)، فيما عادل الإسباني ألفارو موراتا النتيجة ليوفنتوس (46).

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، قد يخسره في حال فوز او تعادل أتالانتا ضد ضيفه بولونيا لاحقًا، وعلى بعد ثلاث نقاط من نابولي الخامس الذي يحل على تورينو الاثنين.

فيما استقر فيورنتينا في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

وكان فيورنتينا البادئ في الهجمات عن طريق الفرنسي فرانك ريبيري الذي انطلق بمرتدة سريعة ومرر الكرة نحو فلاهوفيتش، لكن الحارس البولندي فويتشخ تشيشني كان بالمرصاد (10).

وبحلول الدقيقة 28، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض بعدما احتكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) أظهرت وجود لمسة يد على الفرنسي أدريان رابيو، ليترجمها فلاهوفيتش بنجاح، لينهي فيورنتينا الشوط الأول متقدماً.

ومع بداية الشوط الثاني، أقحم أندريا بيرلو، موراتا بدلاً من الأرجنتيني باولو ديبالا، ليكون الإسباني الخيار الصحيح إذ سجل هدف التعادل بعد دقيقة واحدة من دخوله عبر انطلاقة من الجانب الأيمن، قبل أن يسدد بيسراه كرة سكنت الشباك (46).

وحاول البرتغالي كريستيانو رونالدو خطف النقاط الثلاث من محاولات عدة، لكنها باءت بالفشل.

وفي مباراة أخرى، دك أتالانتا شباك ضيفه بولونيا بخماسية نظيفة

وسجل كل من الأوكراني روسلان مالينوفسكي (22) والكولومبي لويس مورييل (44 من ركلة جزاء) والسويسري ريمو فريلير (57) والكولومبي الآخر دوفان زاباتا (59) والروسي أليكسي ميرانشوك (73) أهداف أتالانتا.

ويحتل أتالانتا مركز الوصافة بـ68 نقطة.

ومن جهة أخرى، فاز كالياري على روما 3-2.

