ترقب لما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة في إيطاليا من قبل beIN SPORTS June 7, 2020 20:53 1:44 دقيقة ينتظر الجميع اجتماع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين والذي سيحسم فيه كل القوانين الجديدة مع وجود العديد من المشكلات وذلك على بعد أقل من أسبوع من انطلاق موسم الكالتشو مجدداً. الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة أوغسبورغ وكولن ينهيان قمة وسط الترتيب بالتعادل 3:04 دقيقة شالكه يواصل التراجع ويتعادل مع أونيون برلين 9:37 دقيقة الغاوي تتحدث عن تتويجها الشخصي وتكشف حقائق هامة 3:14 دقيقة فولفسبورغ يعزز حظوظه الأوروبية ويزيد محن بريمن 3:33 دقيقة بالوتيلي سيتجه للقضاء ! 1:57 دقيقة إنفانتينو: فيفا يعمل بجد لتقديم حل إيجابي لمجلسه 0:47 دقيقة كلوب: ليفربول انسحب من سباق التعاقد مع فيرنر 4:21 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:43 دقيقة تقرير: لاوتارو أبلغ كونتي رغبته بالانتقال لبرشلونة 0:40 دقيقة جولة فحوص جديدة خالية من أي حالة إيجابية بإنكلترا