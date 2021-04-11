بيرلو: أهدرنا العديد من النقاط وسنحاول إنهاء الدوري بأفضل طريقة من قبل beIN SPORTS April 11, 2021 13:58 0:48 دقيقة أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس أن فريقه أهدر الكثير من النقاط مع الأندية المتأخرة في الترتيب على عكس أندية المقدمة، مضيفاً أنه سيحاول إنهاء الدوري بأفضل طريقة ممكنة. تقارير إخبارية آندريا بيرلو الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة انقسام الصحف الإسبانية بعد الكلاسيكو 0:48 دقيقة بيرلو: أهدرنا العديد من النقاط 1:21 دقيقة زيدان يرفض لوم الحكم وناتشو يعترف بالمعاناة 4:37 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 4:35 دقيقة تشيلسي يستعيد توازنه ويكتسح كريستال بالاس 0:45 دقيقة تعادل الترجي والمولودية يُخرج الزمالك من البطولة 3:49 دقيقة سان جيرمان يتحضر بأفضل طريقة لاستضافة بايرن 3:54 دقيقة ليفربول يهزم أستون فيلا ويعود للانتصارات في أنفيلد 0:59 دقيقة ماذا قال ميندييتا عن الـ"كلاسيكو" ؟ 6:01 دقيقة أجواء الكلاسيكو وأبرز ما كتبته الصحف