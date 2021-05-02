بعد طول انتظار... ساحة الدومو ترتدي ألوان إنتر من قبل beIN SPORTS May 2, 2021 18:28 3:17 دقيقة سنوات مرت وجماهير إنتر تمني النفس بالنزول إلى ساحة الدومو الشهيرة للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي...اليوم الأحد تحققت هذه الأمنية. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة فينغر: الجماهير مؤثرة حتى في غيابها عن المدرجات 3:17 دقيقة بعد طول انتظار... ساحة الدومو ترتدي ألوان إنتر 2:43 دقيقة أجمل أهداف إنتر بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم 2:11 دقيقة كيف بنى كونتي فريقاً بطلاً واكسبه ثقافة الفوز 3:48 دقيقة هدف محمد النني يهدي أرسنال فوزاً ثميناً 1:09 دقيقة تأجيل مباراة مان يونايتد وليفربول إلى أجل غير مسمى 3:08 دقيقة مباراة فالنسيا وبرشلونة – التغطية الخاصة 1:08 دقيقة أتالانتا في مواجهة صعبة أمام ساسولو 3:55 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول – التغطية الخاصة 1:31 دقيقة المحمدي لاعب أستون فيلا في حديث خاص لـ beIN SPORTS