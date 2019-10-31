حقق ميلان اول فوز له باشراف مدربه الجديد ستيفانو بيولي بتغلبه على سبال 1-صفر في ختام المرحلة العاشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

واستلم بيولي مهمته في 9 تشرين الاول/اكتوبر الحالي بدلا من ماركو جامباولو فخسر امام روما 1-2 وتعادل مع ليتشي 2-2 في مباراتيه الاولين قبل ان يحقق باكورة انتصاراته على حساب سبال.

ضغط ميلان الفائز ببطولة الدوري الايطالي 18 مرة ودوري ابطال اوروبا 7 مرات بصيغتيها القديمة والجديدة، منذ البداية وكاد البرازيلي لوكاس باكيتا يفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين فقط ثم سدد البولندي كريستوف بيونتيك كرة خارج الخشبات الثلاث (8)، قبل ان يصيب الاسباني سامو كاستيخييو العارضة (13).

اما اخطر فرصة لسبال فكانت تسديدة اندريا بيتانيا التي تصدى لها حارس ميلان جانلويجي دوناروما (35).

وفي الشوط الثاني منح الاسباني سوسو الفوز لميلان، عندما ترجم ركلة حرة مباشرة بنجاح داخل الشباك من دون ان يحرك لها حارس سبال ساكنا (63).

وصعد ميلان الى المركز العاشر برصيد 13 نقطة، في حين بقي سبال في المركز قبل الاخير مع 7 نقاط.