ودخل فريق المدرب جينارو غاتوزو المباراة باحثا عن فوزه الثاني تواليا في الدوري، وكان قريبا من تحقيق مراده بافتتاح التسجيل في الدقيقة 69 بكرة رأسية قوية للإسباني سامو كاستييخو بعد عرضية من الجهة اليمنى لمواطنه سوسو.

لكن بارما فاجأ الفريق اللومباردي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 87 بركلة حرة متقنة نفذها البرتغالي برونو ألفيش، تجاوزت حائط الصد الدفاعي ووجدت طريقها الى يسار الحارس جانلويجي دوناروما.

وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده الى 56 نقطة وحافظ على مركزه الرابع في الترتيب، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لكنه يواجه احتمال التراجع الى المركز الخامس في حال تمكن صاحبه الحالي روما (54 نقطة) من الفوز على مضيفه انتر ميلان الثالث (60 نقطة) في مباراة بارزة من هذه المرحلة تقام في وقت لاحق السبت.

كما يجد ميلان نفسه تحت تهديد أتالانتا السادس (53 نقطة) الذي يحل ضيفا على نابولي الثاني في ختام مباريات المرحلة الإثنين.

ويبحث ميلان عن التأهل الى دوري الأبطال بعد مشاركته الأخيرة في موسم 2013-2014، علما بأنه توج بلقب المسابقة القارية الأم سبع مرات آخرها عام 2007.

وعانى ميلان على صعيد النتائج في الفترة الماضية، فبعد سلسلة من خمس انتصارات متتالية في الدوري المحلي، اكتفى بفوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم في المباريات الست الأخيرة.

أما بارما، فرفع رصيده الى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق التعادل الثالث تواليا له في الدوري إثر سلسلة من ثلاث هزائم.

بور-كام/أط





