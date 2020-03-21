وكتب ديبالا (26 عاماً) في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أردت أن أبلغكم أننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج ايجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكراً على رسائلكم".

ورد فريق "السيدة العجوز" على تغريدة ديبالا قائلاً "نحن فريق واحد، باولو!".

وأصدر متصدر الدوري المحلي بياناً جاء فيه "يخضع (ديبالا) لحجر طوعي في بيته منذ الأربعاء 11 اذار/مارس. سيبقى خاضعاً للمراقبة، بحسب النظام المعتاد. هو بخير ولا يعاني من عوارض".

وديبالا هو ثالث لاعب من يوفنتوس تُعلن اصابته بالفيروس، بعد الفرنسي بلاز ماتويدي والمدافع دانييلي روغاني.

وكان روغاني أول لاعب من دوري الدرجة الأولى يعلن عن اصابته بالفيروس ما أدى إلى وضع الفريق وطواقمه الفنية والطبية وحتى رئيس النادي أندريا أنييلي في الحجر الصحي الطوعي.







