بالوتيلي سيتجه للقضاء ! من قبل beIN SPORTS June 7, 2020 13:53 3:33 دقيقة أكد مراسلنا في إيطاليا حسين ياسين بأن ماريو بالوتيلي سيتجه للقضاء عقب أخبار تفيد بفسخ نادي بريشيا عقد اللاعب "المشاغب". -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة بالوتيلي سيتجه للقضاء ! 1:57 دقيقة إنفانتينو: فيفا يعمل بجد لتقديم حل إيجابي لمجلسه 0:47 دقيقة كلوب: ليفربول انسحب من سباق التعاقد مع فيرنر 4:21 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:43 دقيقة تقرير: لاوتارو أبلغ كونتي رغبته بالانتقال لبرشلونة 0:40 دقيقة جولة فحوص جديدة خالية من أي حالة إيجابية بإنكلترا 0:49 دقيقة أرمينيا بيليفيلد يتعادل ويفقد نقطتين ثمينتين 0:30 دقيقة دي مينور يواصل تألقه في تحدي التنس بفالنسيا 3:22 دقيقة دورتموند يواصل ملاحقة بايرن ميونيخ 0:29 دقيقة فيرتز يدخل التاريخ من بوابة نوير وبايرن ميونيخ