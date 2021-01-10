وعجز أودينيزي من جديد عن تحقيق الفوز، فهي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها بالانتصار إذ تعادل ثلاث مرات وخسر في مثلها.



افتتح لورنسو إنسيني (15) التسجيل لنابولي من ركلة جزاء وأدرك كيفين لاسانيا التعادل لصاحب الأرض (27)، لكن الفرنسي تييمويه باكايوكو أحرز الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة.



وتقدم نابولي للمركز الخامس برصيد 31 نقطة، مقابل 16 نقطة لأودينيزي في المركز الثالث عشر.



وحقق لاتسيو فوزاً مهماً على حساب مضيفه بارما وتغلب عليه بهدفين سجلهما الإسباني لويس ألبرتو (55) والإكوادوري فيليب كاسيدو (67). كما عمّق فيرونا من جراح كروتوني متذيل الترتيب بالفوز عليه 2-1.



