وعلى غرار ما حصل مع غريمه السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تم استبدال عقوبة السجن بمبلغ مالي قدره 356 ألف يورو. كما أصدرت المحكمة في مدريد حكما بمعاقبة نجم ريال مدريد السابق بمبلغ 3,2 مليون يورو، دون أن تحدد ما اذا كانت ستضاف الى مبلغ الـ18,8 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في حزيران/يونيو الماضي بين فريق الدفاع عن رونالدو والسلطات المالية الإسبانية.



وعموماً، يُعفى في إسبانيا المحكومون بالسجن لفترة تصل إلى عامين، من تنفيذ العقوبة في حال عدم وجود سوابق في سجلهم.

وتجمع العشرات من الصحافيين والمصورين خارج المحكمة في شمال شرق مدريد لمتابعة الاجراءات التي لم تدم طويلاً، إذ خرج البرتغالي من القاعة بعد قرابة 40 دقيقة وقال للإعلاميين لدى سؤاله عن أحواله "أنا جيد جداً" قبل أن يغادر بالسيارة بصحبة صديقته جورجينا رودريغيز.

وكشف متحدث باسم المحكمة التي رفضت أن يحضر اللاعب الجلسة عبر الفيديو أو أن يدخل المبنى بالسيارة لتجنب التهافت الإعلامي، أن القاضي سيصدر حكمه في القضية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ولو لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، كان رونالدو يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل الى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

وأدى هذا الاتفاق إلى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل الى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو بعد أن قاد ريال للقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14,7 مليون يورو من خلال انشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وفتحت النيابة العامة التحقيق بحق رونالدو في حزيران/يونيو 2017 وتم الاستماع اليه بعدها بشهر، وقد أكد النجم البرتغالي في حينها أنه "مرتاح الضمير"، فيما أبدى ريال مدريد ثقته بـ "البراءة التامة" لقائد منتخب البرتغال.

واعتبرت النيابة العامة أن رونالدو "استفاد من كيان شركة انشئت في 2010 لاخفاء العائدات التي يحصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور من أمام سلطات الضرائب".

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير "فوتبول ليكس" التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في اوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مراراً قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر 2016 كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

ورونالدو من بين عدة لاعبين اتهمهم وما زال القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي، مثل غريمه السابق في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أدين بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 21 شهراً (تم استبدالها لاحقاً بغرامة قدرها 252 الف يورو) مع غرامة مالية بنحو مليوني يورو، وزميله السابق في ريال تشابي ألونسو الذي سيمثل الثلاثاء أمام المحكمة ذاتها بتهمة مماثلة.

وتطالب النيابة العامة بسجن ألونسو لخمسة أعوام مع تغريمه بمبلغ 4 ملايين يورو.

ويضاف إلى المشكلة الضريبية التي يواجهها رونالدو، اتهام البرتغالي في الولايات المتحدة باغتصاب عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاماً)، في حادثة تعود الى 13 حزيران/يونيو 2009.

وطلبت شرطة لاس فيغاس مؤخراً من السلطات الإيطالية تزويدها بعينة من الحمض النووي للاعب البرتغالي الذي نفى بشدة تهمة الاغتصاب، وفي مقابلة أجراها عشية رأس السنة الجديدة مع صحيفة "ريكورد" البرتغالية الرياضية أكد أنه "مرتاح الضمير" و"واثق بأنه سيتم توضيح كل شيء قريباً".