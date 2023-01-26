المحقق الفيدرالي يمهل يوفنتوس 40 يوماً للبت بقضية رواتب اللاعبين من قبل beIN SPORTS January 26, 2023 20:24 0:54 دقيقة بعد أيام قليلة على خصم 15 نقطة من رصيدهِ بسبب ما يعرفُ بتزوير ِالبياناتِ المالية، أمهـلَ المحققُ الفيدرالي ناديَ يوفنتوس أربعين يوماً للبتِ في قضيةِ رواتبِ اللاعبين. تقارير إخبارية يوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة المحقق الفيدرالي يمهل يوفنتوس 40 يوماً 2:37 دقيقة محرز: "عملت بجد في فترة التوقف" 0:44 دقيقة الفيحاء يضرب موعداً مع الاتحاد في النهائي 0:45 دقيقة إيكامبي معاراً من ليون إلى رين 1:03 دقيقة الأندية الإنكليزية تنعش الـ"ميركاتو" في عام 2022 1:07 دقيقة رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل عقد غافي 0:32 دقيقة مصادر: العيدوني يقترب من الانتقال إلى أونيون برلين 1:00 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تتحرّك دفاعاً عن فينيسيوس 1:01 دقيقة نورهان جوهر تبلغ نهائي بطولة جي بي مورغان 0:54 دقيقة الشوربجي إلى نهائي بطولة جي بي مورغان