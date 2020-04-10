الكشف عن الإجراءات الصحية قبل عودة النشاط الرياضي في إيطاليا April 10, 2020 23:27 2:25 دقيقة في وقت ينتظر فيه محبو الكالتشو عودة الحياة إلى اللعبة، عقدت سلسلة اجتماعات بين رئيس الاتحاد الايطالي ورابطة الأطباء المعنيين لوضع جدول عمل صحي يكون جاهزاً عندما يحين وقت العودة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر 0:43 دقيقة هل يعود كوتينيو إلى الدوري الإنكليزي؟ 0:41 دقيقة نجل دالغليش يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم 4:31 دقيقة تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 0:44 دقيقة ليستر يؤكد استمراره في دفع الرواتب 0:59 دقيقة إنفانتينو يحذّر من التسرع في استئناف النشاط الكروي 0:40 دقيقة أولمبياد طوكيو" غاسول يريد المشاركة بسن الـ٤١ 3:05 دقيقة حمد الله يحثّ الجميع على احترام الإجراءات الصحية 0:43 دقيقة سارابيا: "التغلب على كورونا هو النصر الحقيقي"