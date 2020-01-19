وبات رصيد يوفنتوس 51 نقطة محلقاً في الصدارة مقابل 47 لوصيفه إنتر ميلان.

وافتتح رونالدو التسجيل أواخر الشوط الأول عندما راوغ مدافعاً داخل المنطقة وأطلق الكرة التي اصطدمت بمدافع بارما مايتو دارميان خادعة حارس مرماه (23).

وكاد الويلزي أرون رامسي يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لكن تسديدته مرت إلى جانب القائم الأيمن.

لكن بارما نجح في إدراك التعادل عبر أندرياس كونيليوس من كرة رأسية مستغلاً ركلة ركنية (55). بيد أنّ فرحته لم تدم سوى 3 دقائق لأنّ رونالدو استغل كرة عرضية متقنة من الأرجنتيني باولو ديبالا ليتابعها في الشباك من مسافة قريبة.

وانفرد رونالدو بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً مقابل 23 للمتصدر تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.