وسيناقش الاتحاد في اجتماعه المقرر في الثالث والعشرين من أذار/مارس الجاري الاحتمالات المطروحة وهي:

الاتفاق على إنهاء الدوري في الحادي والثلاثين من مايو المقبل بإقامة كل المباريات. إلغاء الدوري وعدم منح اللقب لأيّ فريق. إقامة دورة رباعية للتتويج ومثلها للهبوط، علماً أنّ هذه مجرد احتمالات ولاشيء يبدو واضحا إلى الآن.



وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الثلاثاء تعليق كل الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا من ضمنها دوري كرة القدم "سيري آي".

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم، أنا آسف لكن يتعيّن على جميع أنصار اللعبة (تيفوزي) أن يأخذوا علماً بذلك" من دون أن يتطرق إلى مصير المباريات التي ستخوضها الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الأسابيع المقبلة، ولا إلى الرياضات الأخرى.

وأضاف "سأقوم بالتوقيع على مرسوم يمكن تلخيصه بالتالي "سأبقى في المنزل، إيطاليا بأسرها ستكون منطقة محمية".

وجاء قرار الحكومة الإيطالية بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الإيطالية الإثنين بتعليق "جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان/أبريل وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة إصدار مرسوم في هذا الصدد.