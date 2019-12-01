الدوري الإيطالي: ملخص مباراة بارما وميلان من قبل beIN SPORTS December 1, 2019 17:43 3:22 دقيقة الملخصات آي سي ميلان الدوري الإيطالي بارما -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة فيديو - هل بات بوفون عبئاً على يوفنتوس؟ 6:16 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية قبل مواجهة عُمان 18:00 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة السعودية 14:37 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الكويت قبل مواجهة البحرين 15:09 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة الكويت 2:21 دقيقة جماهير الكويت وعُمان طرب وروح رياضية على المدرجات 3:55 دقيقة الترجي يُطيح بالرجاء في معقله 4:23 دقيقة خسارة مفاجئة لبايرن ميونيخ على أرضه 4:03 دقيقة السعودية تعود لدائرة المنافسة بقوة 1:18 دقيقة ألمانيا وفرنسا والبرتغال في "مجموعة الموت" !