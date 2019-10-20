سقط روما في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه سمبدوريا متذيل الترتيب اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفشل روما في الاقتراب من نابولي الرابع، علما بأن فريق العاصمة أنهى اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط وسطه الهولندي جاستن كلويفرت بالإنذار الثاني في الدقيقة 86.

وبات في رصيد روما 13 نقطة في المركز السادس أمام القطب الثاني للعاصمة لاتسيو، خلف كالياري الخامس الفائز على ضيفه سبال 2-صفر عبر البلجيكي راديا نيانغولان المعار من إنتر، وبالو فارغو (9 و67).

الى ذلك، حقق أودينيزي فوزا مهما على حساب تورينو بنتيجة 1-صفر بهدف لستيفانو أوكاكا (42) ليرتقي الى المركز التاسع أمام منافسه العاشر بفارق المواجهة المباشرة بينهما.