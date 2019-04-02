وعليه سيتم إلغاء المباريات في فترة أعياد الميلاد وسينطلق الموسم المقبل في الرابع والعشرين من أغسطس 2019 على أن ينتهي في الرابع والعشرين من مايو 2020 وستكون العطلة الشتوية من الثالث والعشرين من ديسمبر حتى الرابع من يناير.

