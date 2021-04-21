الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 من قبل beIN SPORTS April 21, 2021 09:00 2:55 دقيقة لقد شهد الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة ريال مدريد لحصد نقاط المواجهة أمام قاديش 4:13 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 2:55 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 33 3:08 دقيقة مصادرنا تؤكد استقالة أنييلي رئيس يوفنتوس من منصبه 4:29 دقيقة مراسلنا: تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي 1:52 دقيقة تشيلسي يتعثر على وقع الاحتجاجات 0:53 دقيقة مانشستر سيتي ينسحب رسمياً من دوري السوبر الأوروبي 12:02 دقيقة ماذا قال فينغر عن "قضية" دوري السوبر الأوروبي ؟ 0:09 دقيقة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يستقيل من منصبه