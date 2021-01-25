الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS January 25, 2021 17:22 3:20 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:33 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 1:17 دقيقة بارتي تواصل استعداداتها لبطولة أستراليا 0:30 دقيقة مصرع رئيس نادٍ برازيلي و4 لاعبين بتحطم طائرة 1:08 دقيقة بالميراس يترقب مواجهة مواطنه سانتوس في النهائي 1:04 دقيقة أوزيل يشارك في تدريبات فنربخشة للمرة الأولى 7:14 دقيقة تشيلسي يعلن رسمياً إقالة مدربه لامبارد 2:37 دقيقة لينارد يقود كليبرز للفوز السابع توالياً 3:50 دقيقة أتلتيكو يبتعد بالصدارة في يوم مميز لسواريز 2:20 دقيقة كلوب: "علينا التفكير في البطولات الأخرى"