الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 12:11 3:30 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة "آس" تؤكد التقدم في تجديد عقد سيميوني مع أتلتيكو 1:16 دقيقة رودجرز ولامبارد يتبادلان الاحترام 1:05 دقيقة كازورلا يلمّح لإمكانية إنهاء مسيرته في قطر 0:54 دقيقة ماركا تؤكد إجراء ألابا للفحص الطبي في مدريد 0:37 دقيقة تقارير: إشبيلية يرفض التخلي عن نجمه المغربي 0:27 دقيقة ويلشير يعود إلى بورنموث 0:48 دقيقة ماندزوكيتش رسمياً في ميلان 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:30 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 3:08 دقيقة NBA: هاردن ودورانت يقودان نتس لتخطي باكس