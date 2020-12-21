الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 December 21, 2020 18:55 3:20 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة الدوري الإسباني أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:20 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 0:57 دقيقة أرتيتا يعلن غياب أوباميانغ عن مواجهة سيتي 2:17 دقيقة أجمل 5 أهداف من لاعبين آسيويين في الدوري الإنكليزي 0:38 دقيقة واتفورد يعلن التعاقد مع المدرب مونيوز 0:45 دقيقة سواريز يقر بمعرفته المسبقة بأسئلة اختبار اللغة 2:32 دقيقة نابولي يضيّع فرصة الارتقاء للمركز الرابع 0:42 دقيقة زيدان: واجهنا صعوبات أمام إيبار 2:45 دقيقة ليل يستعيد الصدارة بتعادله مع باريس سان جيرمان