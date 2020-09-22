الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 من قبل beIN SPORTS September 22, 2020 20:32 3:29 دقيقة لقد شهد الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 0:35 دقيقة مدرب بيرسبوليس يدعو إلى الاقتداء بالنموذج القطري 0:26 دقيقة إصابتان جديدتان بكورونا في صفوف الهلال السعودي 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يعزّز صدارته للتصنيف العالمي 2:15 دقيقة انتقادات موجهة للبروتوكول الصحي في أبطال آسيا 0:34 دقيقة "بارنيت" يكشف سراً بشأن عقد بايل مع توتنهام 0:38 دقيقة وليد عباس لاعب شباب الأهلي يُشيد بالملاعب القطرية 0:37 دقيقة إلغاء مباراة ليتون أورينت وتوتنهام بسبب كورونا