الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 July 21, 2020 20:41 3:06 دقيقة الدوري الإيطالي أفضل 5 أهداف أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:48 دقيقة الـ"سيتي" يدك شباك واتفورد برباعية نظيفة 2:38 دقيقة أتالانتا يهزم بولونيا وينتزع المركز الثاني مؤقتاً 3:06 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 3:29 دقيقة سان جيرمان يهزم سلتيك ودياً بحضور الجماهير 4:11 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 1:06 دقيقة عملية جراحية ناجحة للإسباني مارك ماركيث 1:31 دقيقة "فيريه" يكشف أسباب إلغاء جائزة الكرة الذهبية 0:41 دقيقة توتنهام يمدد عقد داير حتى 2024 5:22 دقيقة لا إصابات بـ"كوفيد-19" من أصل 346 فحصاً 1:01 دقيقة ديبورتيفو إلى الدرجة الثالثة !