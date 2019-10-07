الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة من قبل beIN SPORTS October 7, 2019 19:08 3:05 دقيقة لقد شهد الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإيطالي أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة 0:44 دقيقة انتهاء عقوبة ميشيل بلاتيني 0:27 دقيقة سباليتي يوافق على تدريب ميلان.. ولكن! 0:34 دقيقة ليفربول يتلقى خبراً ساراً بخصوص إصابة محمد صلاح 2:46 دقيقة بورتلاند تيمبرز ينجح في التأهل للأدوار الإقصائية 2:15 دقيقة بوكا جونيورز يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني 0:33 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة الألماني كروس 3:51 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة 3:11 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 8 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة