الانتقالات الشتوية بين نشاط إنتر وثقة يوفنتوس بقوته من قبل beIN SPORTS February 6, 2020 12:09 1:51 دقيقة لم يتحرك يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك عائد لامتلاكه قائمة مكتملة في كل الخطوط، تـمهد له الطريق نحو الحفاظ على لقبه المعتاد في الدوري الإيطالي. في المقابل، نشط إنتر بحثا عن تدعيم الصفوف من أجل انتزاع اللقب من السيدة العجوز. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة فاسكو دا غاما يتغلب على ضيفه بيتروليرو 0:36 دقيقة لارجو يتعادل مع ضيفه باليستينو 0:30 دقيقة فيدرر لا ينوي إنهاء مسيرته في الوقت الراهن 0:38 دقيقة بريشيا يعين دييغو لوبيز مدربا للفريق 2:11 دقيقة رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في قمة عطائه 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:51 دقيقة الانتقالات الشتوية بين نشاط إنتر وثقة يوفنتوس 0:21 دقيقة ميرانديس يُزيح فياريال ويواصل كتابة التاريخ 3:01 دقيقة مرسيليا يخرج من مواجهة سانت إتيان بالعلامة الكاملة 3:43 دقيقة لاتسيو يهدر فرصة الظفر بالوصافة