ووفقاً للأخبارِ الصادرة عن عددٍ من الصحف الإيطالية، فإن دوناروما سيَغيب عن مباراةِ سبال في كأس إيطاليا هذا الأربعاء، بسبب إصابتِه في الفخذ اليسرى، والتي أكدتها الفحوصاتُ الطبية ..

الأخبارُ أكدت كذلك أن اللاعبَ سيَخضع لتقييم ٍ يومي سيتم على إثرِه تحديدُ مدةِ غيابِه عن الملاعب.

