أعلن نادي إنتر ميلان رابع الدولي الإيطالي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع قائد المنتخب الأوروغوياني دييغو غودين لمدة ثلاثة أعوام.

وكتب النادي الإيطالي في حسابه بتويتر "هناك قائد جديد في المدينة".

وكان غودين (33 عاما) أعلن في أيار/مايو الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد الذي انتهى عقده معه هذا الصيف بعد تسعة مواسم في صفوفه توج معه خلالها بالدوري الإسباني (2014) وكأس ملك إسبانيا (2013) والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (2012 و2018).

وخاض غودين 131 مباراة دولية مع منتخب بلاده وتوج معه بكأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" عام 2011.

ودخل غودين تاريخ القطب الثاني للعاصمة مدريد في أيار/مايو 2014 بتسجيله هدف التعادل في مرمى برشلونة (1-1) في كامب نو ما سمح لأتلتيكو مدريد بالتتويج باللقب.