ودوّن ابراهيموفيتش هدفين (19 و47) فيما سجل اللاعب فرانشيسكو كابوتو هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وصعد ميلان إلى المركز الخامس مؤقتاً (59 نقطة) متقدماً بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يلتقي سبال الأربعاء، و3 نقاط عن نابولي الذي يلعب مع بارما.

وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل بعد مرور 19 دقيقة ورد ساسوولو بهدف لفرانشيسكو كابوتو (42 من ركلة جزاء) لكن ايبرا منح التقدم مجدداً لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما كسر مصيدة التسلل وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة داخل الشباك. وشهدت الدقيقة الأخيرة طرد لاعب ساسوولو المغربي مهدي بوربيعة ليكمل فريقه الشوط الثاني بعشرة لاعبين.