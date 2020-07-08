أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إيقاف المدافع الإسباني للاتسيو باتريك أربع مباريات في أعقاب عضه لاعب ليتشي جوليو دوناتي في اللحظات الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه 1-2 الثلاثاء في الدوري المحلي.

وقام باتريك بعض دوناتي في ذراعه ليعيد إلى الذاكرة الأوروغوياني لويس سواريز الذي أوقف ثلاث مرات في بداية مسيرته لقيامه بأمر مشابه، أبرزها في مونديال البرازيل 2014 حين عض مدافع إيطاليا جورجيو كييليني.

ورصدت تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" الحادثة، لكن المدافع اعترض على نيله البطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

كما غُرم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، عشرة آلاف يورو.

وأكد دوناتي أنه لم يصب بأذى من عضة باتريك الذي اعتذر على الفور. وقال لوكالة "انسا" بعد المباراة "لم يؤذني واعتذر بعد ذلك مباشرة، لذا يجب أخذ ذلك في عين الاعتبار".

وأضاف "أنا أيضاً أعيش مع العواطف، لذا أنا أفهم لماذا فعل باتريك ما فعله في مباراة تنافسية مثل هذه (...) باتريك اعتذر مباشرة. عوقب على فعلته بالبطاقة الحمراء، لكنه لم يتسبب لي بأي ضرر. لذلك، أود أن أطلب من الناس التفكير مليا قبل الحكم عليه".