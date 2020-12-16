هز روميلو لوكاكو الشباك من ركلة جزاء ليفوز إنتر ميلان 1-صفر على ضيفه نابولي باستاد "جوزيبي مياتزا" الأربعاء ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكان الفارق بين إنتر ونابولي نقطة واحدة قبل انطلاق المباراة لكن النتيجة حُسمت عندما اهتزت شباك ديفيد أوسبينا من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني عبر لوكاكو (73).

وطُرد لورينتسو إنسيني قائد نابولي للاعتراض بعد احتساب ركلة الجزاء وأنقذ سمير هاندانوفيتش حارس إنتر عدة فرص من الفريق الضيف.

وضغط نابولي لإدراك التعادل لكن القائم رد تسديدة أندريا بيتانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظ إنتر على المركز الثاني متأخرا بنقطة عن ميلان بينما يأتي نابولي رابعا وله 23 نقطة.