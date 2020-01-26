سجل لاعب الوسط البلجيكي في صفوف كالياري راديا ناينغولان المعار إليه من إنتر ميلان، هدف التعادل في مرمى الأخير ليعمق من جراح ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم في الآونة الأخيرة.

وهي المرة الثالثة توالياً التي يتعادل فيها إنتر ميلان بهذه النتيجة بعد مباراتيه ضد أتالانتا وليتشي. ولم تحصد كتيبة المدرب أنطونيو كونتي سوى 11 نقطة في آخر 7 مباريات.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 48 نقطة متخلفاً بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يحل ضيفاً على نابولي لاحقاً في مباراة ستشهد عودة مدرب الأول ماوريتسيو ساري إلى ملعب فريقه السابق حيث من المتوقع أن يحظى باستقبال عدائي من أنصاره.

ويملك لاتسيو صاحب العروض القوية هذا الموسم فرصة اللحاق بإنتر ميلان مع مباراة أقل (يخوضها ضد فيرونا في شباط/فبراير) في حال فوزه في دربي العاصمة المنتظر الأحد.

وبدأ إنتر ميلان الذي أشرك ظهيره الإنكليزي أشلي يونغ القادم من مانشستر يونايتد الإنكليزي هذا الأسبوع أساسياً، المباراة بشكل جيد عندما افتتح له مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية إثر كرة متقنة من يانغ على الجهة اليمنى (29).

ولم ينجح إنتر ميلان في إضافة الهدف الثاني إلى أن تمكن ناينغولان من إدراك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وشهدت نهاية المباراة توتراً كبيراً لا سيما من مارتينيز الذي رفع الحكم في وجهه البطاقة الصفراء في الوقت بدل الضائع لكنه اعترض بشدة على هذا القرار وسدّد الكرة بطريقة عشوائية لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب وسط غضب شديد (90+4).

ويواجه مارتينيز عقوبة الإيقاف لأكثر من مباراة نظراً لسلوكه.

وعاد بارما إلى سكة الانتصارات من بوابة ضيفه أودينيزي عندما اسقطه بهدفين نظيفين، معوضاً سقوطه في المرحلة السابقة أمام يوفنتوس المتصدر.

وسجل السويدي من أصل إيطالي ريكاردو غاليولو (19) ومواطنه ديان كولوسيفسكي (34) هدفي أصحاب الأرض، ليحقق الفريق الشمالي فوزه التاسع هذا الموسم ويرتقي إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة خلف كالياري السادس وأمام ميلان الثامن بفارق الأهداف عنهما.

وتفوق فيرونا على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من البولندي بافيل دافيدوفيتش (19)، ماتيو بيسينا (34) وجامباولو باتسيني (87)، ليتقدم إلى المركز التاسع علماً بأن في جعبته مباراة مؤجلة من المرحلة 17 أمام لاتسيو.

وتجمد رصيد ليتشي الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 67 إثر إنذار ثان لكريستيان دل أوكرو، عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وخرج ساسوولو وسمبدوريا بالتعادل السلبي من أرض الأخير حيث فشل أصحاب الأرض في الاستفادة من طرد مبكر لفيديريو بيسولو في الدقيقة 25، ليرفع الأول رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، وسمبدوريا خلفه بمركز برصيد 20 نقطة.