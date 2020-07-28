وسجل لإنتر ثنائيته دانيلو دي أمبروزيو 11 والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز 74.

وبات رصيد النيراتزوري 79 نقطة في المركز الثاني خلف يوفي وأمام أتالانتا بفارق نقطة.

أما نابولي فتوقف رصيده عند النقطة 59 في المركز السابع.

خاض نابولي المباراة من دون مهاجمه البلجيكي دريس مرتنز افضل هداف في تاريخه بداعي الايقاف.

وبعد ان فشل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو افضل هداف في صفوف انترميلان هذا الموسم (23 هدفا) في استغلال خطأ دفاعيا، نجح دانيلو دي أمبروزيو في افتتاح التسجيل بتسديدة زاحفة من حدود نقطة الجزاء من افتتاح التسجيل (11).

وأطلق المهاجم البولندي بيوتر زيلينسكي تسديدة قوية من 25 متراً تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش (24). ثم سدد لورنزو إنيسينني كرة بالقرب من القائم الايمن (34).

وضغطت كتيبة المدرب جينارو غاتوزو على منطقة إنترميلان في مطلع الشوط الثاني أملاً في إدراك التعادل لكنها اصطدمت بصلابة دفاع إنترميلان الافضل في الدوري الايطالي هذا الموسم.

وقام مدرب إنترميلان أنطونيو كونتي الذي حصل على بطاقة صفراء من حكم المباراة لاحتجاجاته المتكررة على قراراته، بإجراء تغيير هجومي فاخرج التشيلي الكسيس سانشيز وأشرك بدلاً منه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التذي تراجع مستواه في الاونة الاخيرة.

وسرعان ما أضاف مارتينيز الهدف الثاني إثر تسديدة قوية من 25 متراً (74) رافعاً رصيده الى 14 هدفاً هذا الموسم.

وكان إنترميلان عاد من ملعب ساو باولو بالفوز على نابولي 3-1 ذهاباً.