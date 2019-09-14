وكان يوفنتوس بطل الأعوام الثمانية الماضية فقد أول نقطتين له هذا الموسم بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا في مباراة شهدت عودة مدربه ماوريتسيو ساري، وتبديل ثلاثة لاعبين بسبب الإصابة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 9 نقاط مقابل 7 ليوفنتوس الذي قد يتنازل عن المركز الثاني لصالح جاره تورينو الذي يملك 6 نقاط ويخوض مباراته الاثنين ضد ليتشي.

وحقق إنتر العلامة الكاملة بفضل هدف لاعب خط الوسط ستيفانو سينسي في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو وشهدت مشاركة التشيلي اليكسيس سانشيز للمرة الأولى مع إنتر بعد انتقاله على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي حتى نهاية الموسم، حيث دخل بديلا لمواجهة فريقه السابق.

وطُرد لاعب أودينيزي الأرجنتيني رودريغو دي بول بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة لصفعه أنطونيو كاندريفا على رأسه من الخلف بعد مشادة كلامية بين اللاعبين (35).

واستفاد أصحاب الدار سريعًا من النقص العددي للضيوف عندما رفع الأوروغوياني دييغو غودين كرة محكمة من خلف المدافعين وصلت إلى سينسي داخل المنطقة أسكنها رأسية في مرمى الحارس الأرجنتيني خوان موسو (44).

وبات في رصيد إنتر 9 نقاط من ثلاث مباريات فيما تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز 14.