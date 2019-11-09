وسجل الضيوف هدف التقدم أولاً عبر فاليريو فيري من ركلة جزاء 19، وانتظر النيراتزوري للشوط الثاني حتى يدرك التعادل عبر الأوروغوياني ماتياس فيتشينو 65، ثم أضاف له نيكولو باريلا هدف التقدم والفوز 83.

وبهذه النتيجة اعتلى إنتر صدارة الدوري برصيد 31 نقطة أمام يوفنتوس الذي يلاقي ميلان غداً بنقطتين.

أما هيلاس فيرونا فيحتل المرتبة التاسعة برصيد 15 نقطة.

ودخل لاعبو إنترميلان المباراة على وقع الخسارة المؤلمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 في دوري أبطال أوروبا بعد أن تقدم عليه بهدفين نظيفين منتصف الأسبوع الحالي.

وكان مدرب إنترميلان انطونيو كونتي غاضباً بعد تلك الخسارة لكنه أعرب عن رضاه بعد نتيجة اليوم بقوله "رأيت ردة فعل مهمة بعد الخسارة أمام دورتموند. يقوم الشباب بعمل رائع، لقد حصدوا 31 نقطة من 12 مباراة وهو رقم جيد".

وتابع "الآن ثمة راحة بسبب المباريات الدولية وسنخلد إلى الراحة بعد هذا الفوز الذي يمنحنا الشجاعة ويؤكد بأننا نسير على الطريق الصحيح".

وانتهت مواجهة نابولي وضيفه جنوى بالتعادل 0-0.

وصار ترتيب نابولي في المركز السابع بـ19 نقطة، أما جنوى ففي المركز 17 برصيد 9 نقاط.

ويمر نابولي في أزمة إدارية مستفحلة. وهذه المباراة الخامسة توالياً لنابولي في جميع المسابقات دون أي فوز.

وشنت الجماهير الجنوبية حملة لاعبي المدرب المهدد بالاقالة كارلو أنشيلوتي الممتنعين عن خوض معسكر مغلق بطلب من رئيس النادي اوريليو دي لورنتيس، وذلك بعد التعادل مع ريد بول سالزبورغ النمسوي 1-1 في دوري ابطال اوروبا.

وكتب الجمهور على لافتات في مدرجات ملعب سان باولو "يجب أن تخجلوا" و"إلى العمل" و"احترام".

وسجل كل من آندريا بيلوتي والإسباني أليكس بيرينغير هدفين ليقودا تورينو إلى فوز ساحق على بريشيا برباعية نظيفة.

والفوز هو الأول لتورينو بعد ست مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار ملحقاً الخسارة الأولى ببريشيا منذ أن استلم تدريبه مدافع منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم فابيو غروسو.

وافتتح بيلوتي التسجيل من ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبت ضد زميله اندريا سيستانا (17).

وكرر بيلوتي السيناريو من ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد من مدافع بريشيا التشيكي اليس ماتيو (26).

وطرد الحكم ماتيو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية اواخر الشوط الاول.

وأضاف تورينو هدفين في الثاني عن طريق بيرينغير الذي سجل في مرمى الحارس الفنلندي جيسي يورونن (75) قبل أن يضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له مستغلاً تمرير من الأوروغوياني دييغو لاكسالت (80).

وأصبح في جعبة تورينو 14 نقطة في المركز الـ11، في حين بريشيا في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط فقط.