النادي أشار أنه سيتم تقييمه الوضع الصحي للبلجيكي مرة أخرى الأسبوع المقبل، ومن المرجح حسب أن يغيب المهاجم البلجيكي عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
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النادي أشار أنه سيتم تقييمه الوضع الصحي للبلجيكي مرة أخرى الأسبوع المقبل، ومن المرجح حسب أن يغيب المهاجم البلجيكي عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.
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