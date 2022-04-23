وتربع إنتر بذلك على الصدارة مؤقتاً بانتظار نتيجة زيارة جاره ميلان إلى العاصمة لمواجهة لاتسيو الأحد.

وعلى غرار ما حصل في زيارته الماضية إلى ملعب الفريق الذي قاده إلى ثلاثية تاريخية عام 2010 حين خسر صفر-2 في ربع نهائي مسابقة الكأس في 8 شباط/فبراير الماضي، سقط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في "سان سيرو" مجدداً وتوقف مسلسل مباريات روما المتتالية من دون هزيمة عند 12 في الدوري.

ومرة أخرى، أكد إنتر أنه الأكثر جاهزية للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي مع مدرب توتنهام الإنكليزي حالياً أنتونيو كونتي، ليس لأنه حقق السبت فوزه الرابع توالياً في الدوري وحسب، بل لأنه اكتسح جاره اللدود ميلان 3-صفر في منتصف الأسبوع ليبلغ نهائي مسابقة الكأس حيث يلتقي "السيدة العجوز".

وما يزيد من حظوظ فريق المدرب سيموني إينزاغي الذي بات مؤقتاً على بعد نقطة من ميلان، أنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها الأربعاء في ملعب بولونيا في حال فوزه بها سيقطع شوطاً كبيراً نحو نيل اللقب.

وافتتح التسجيل لإنتر دومفريس في الدقيقة 30 قبل أن يضيف بروزوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 40 ثم سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 85 ضيق مخيتاريان الفارق بإحرازه هدف روما الوحيد في الدقيقة 85.

أحداث اللقاء

ولم يقدم الفريقان شيئاً يذكر في بداية المباراة التي خاضها إنتر بمشاركة مهاجم روما السابق البوسني إدين دجيكو أساسياً الى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وعلى حساب مواطن الأخير خواكين كوريا الذي خاض المباريات الثلاث الماضية أساسياً.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 19 ليهدد مرمى ضيفه بتسديدة بعيدة قوية للتركي هاكان جالهان أوغلو تألق الحارس البرتغالي روي باتريسيو في صدها.

ورد روما برأسية لجانلوكا مانشيني إثر ركلة حرة نفذها لورنتسو بيليغريني لكن الكرة علت العارضة بقليل (29).

وبعد ثوانٍ معدودة، وجد روما نفسه متخلفاً عقب هجمة سريعة لأصحاب الأرض وصلت على إثرها الكرة من جالهان أوغلو إلى دومفريس الذي أنفرد بباتريسيو ووضع الكرة من تحت الحارس البرتغالي (30).

وتعقدت مهمة "جالوروسي" كثيراً بعدما دخل الى استراحة الشوطين متخلفاً بهدفين بعد مجهود رائع للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، فتلاعب بمانشيني وسدد الكرة قوسية رائعة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى باتريسيو (39).

ووجه إنتر الضربة القاضية لروما بتسجيله الهدف الثالث في مستهل الشوط الثاني برأسية للاوتارو مارتينيز بعدما وصلته الكرة من المتألق جالهان أوغلو إثر ركلة ركنية (52)، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في "سيري أ" هذا الموسم.

وكان بإمكان إنتر أن يزيد غلته في أكثر من مناسبة في ظل اهتزاز معنويات ضيفه، إلا أنه اكتفى في النهاية بالأهداف الثلاثة ما فتح الباب أمام فريق مورينيو لتسجيل الهدف الشرفي عبر الأرميني هنريك مخيتاريان بعد تمريرة من الأوزبكي إلدور شومورودوف (85).