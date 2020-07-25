

وسجّل البلجيكي روميلو لوكاكو (34 و90+3) والتشيلي ألكسيس سانشيز (83) الأهداف.

ورفع إنتر رصيده إلى 76 نقطة متخطيا أتالانتا بفارق نقطة، مستفيدا من تعادل جاره ميلان مع الأخير بهدف لمثله الجمعة في افتتاح المرحلة.

وقلص الـ"نيراتسوري" الفارق مع يوفنتوس إلى أربع نقاط قبل مرحلتين من نهاية البطولة، لكن الـ"بيانكونيري" قادر على حسم لقبه التاسع تواليا والسادس والثلاثين في تاريخه فيما لو فاز على ضيفه سمبدوريا الأحد ضمن تفس المرحلة.

في المقابل فشل جنوى في الابتعاد عن معمعة الهبوط إلى الدرجة الثانية مع تجمّد رصيده عند 36 نقطة في المركز السابع عشر بعيدا عن ليتشي الثامن عشر آخر المراكز التي تنقل صاحبها إلى الدرجة الأدنى بفارق أربع نقاط، علما أن الأخير يلعب الأحد في ضيافة بولونيا المطمئن بوجوده في المنطقة الآمنة.