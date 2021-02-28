وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (1) وماتيو دارميان (69) والتشيلي ألاكسيس سانشيز (79) ثلاثية إنتر.

وحافظ إنتر على صدارة الـ"سيري أ" برصيد 56 نقطة.

وأعلن فريق المدرب أنطونيو كونتي عن نيته باكراً، إذ افتتح التسجيل بعد 32 ثانية فقط حين انطلق بهجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي مررها للبلجيكي روميلو لوكاكو، فتقدم بها الأخير قبل أن يسددها أرضية قوية على يمن الحارس ماتيا بيرين، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف خلف نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل "نيراتسوري" ضغطه وكان قريباً جداً من تعزيز تقدمه في أكثر من مناسبة، إلا أنه عجز عن استثمار الفرص التي سنحت له ليبقى الهدف المبكر الذي سجله لوكاكو الفاصل بين الفريقين مع الوصول إلى صافرة نهاية الشوط الأول.

وجاء الشوط الثاني باهتاً في دقائقه الأولى، إذ لم يقدم الفريقان شيئاً يذكر وذلك حتى الدقيقة 69 حين تحول لوكاكو إلى صانع ألعاب بتمريره كرة الهدف الثاني لإنتر والذي سجله ماتيو دارميان بتسديدة أرضية بعيداً عن متناول بيرين، ضامناً إلى حد كبير النقاط الثلاث لفريق كونتي والهزيمة العاشرة لجنوى.

وحسم إنتر الأمور نهائياً لصالحه حين أضاف البديل التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثالث بكرة رأسية في الدقيقة 79 بعد ثوان معدودة على دخوله بدلاً من لاوتارو مارتينيز.

ألغى الحكم في بادئ الأمر بداعي التسلل، لكنه عاد واحتسبه بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".





