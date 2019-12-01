وافتتح اللاعب الأرجنتيني التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه في الدقيقة 16 وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 41 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري.

وقلّص سبال الفارق في الشوط الثاني بعد مجهود فردي مذهل من ماتيا فالوتي لكن إنتر صمد ليتأكد من استغلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه سبال في وقت سابق من اليوم.

وبات إنتر يتقدم بنقطة واحدة على يوفنتوس في الصدارة برصيد 37 نقطة فيما ظل سبال في المركز قبل الأخير وبدون فوز في آخر سبع مباريات.

وعاد ميلان بفوز ثمين من معقل بارما بهدف متأخر سجله لاعبه الفرنسي ثيو هرنانديز (88).

وفي مباراة ثالثة، حقق لاتسيو فوزا صريحا على اودينيزي باهداف تشيرو إيموبيلي (9 و35 من ركلة جزاء) والإسباني لويس ألبرتو (45 من ركلة جزاء).

وعزز إيموبيلي رصيده في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو.



