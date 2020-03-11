وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الإخيرة في بيأن بأن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية" مشيراً إلى أن النادي "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".
إصابة مدافع يوفنتوس روغاني بفيروس كورونا
وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الإخيرة في بيأن بأن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية" مشيراً إلى أن النادي "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".
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