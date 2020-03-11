وقال النادي الفائز ببطولة إيطاليا في المواسم الثمانية الإخيرة في بيأن بأن نتيجة فحص اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للكشف عن فيروس "كوفيد-19 جاءت نتيجته إيجابية" مشيراً إلى أن النادي "يقوم حاليا ًبجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

