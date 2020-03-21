وكتب ميلان في بيان "يؤكد ميلان أن مديره الرياضي باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة ايجابية. كما كان الاختبار إيجابياً ايضا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان والذي كان يتدرب سابقاً مع الفريق الأول".

وأشار البيان إلى ان باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الأيسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الايطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.