وقال زلاتان لدى تقديمه رسميا في مقر النادي "لست هنا لأكون تميمة من أجل الرقص لمشجعي الفريق".

وأضاف المهاجم المخضرم "أتطلع إلى آخر جرعة من الأدرينالين قد تكون متبقية لدي. في سني لا يمكن التطلع إلا إلى التحدي... عندما تبلغ الثامنة والثلاثين وعلى الرغم من ذلك، يقوم ميلان بالتعاقد معك، فهذا أمر لا يحصل دائما"، متابعا "المجيء إلى هنا يعني أنني لا أزال أستطيع تقديم شيء ما (...) أنا جاهز وآمل في اللعب مباشرة".

وعاد إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد سنة واحدة، في صفقة قدرت قيمتها بـ 3,5 ملايين يورو.

وكان العملاق السويدي قد وصل أمس الى المدينة الإيطالية، عائدا إلى صفوف الفريق الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2010 و2012.

وفي الموسمين اللذين أمضاهما سابقا مع الفريق، خاض إبراهيموفيتش 61 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وساهم في إحراز ميلان آخر لقب له في الدوري المحلي، وذلك في موسم 2010-2011 حين كان معارا من برشلونة الإسباني، قبل أن ينضم رسميا في الموسم التالي.

وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس أنجيلس غالاكسي الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في آذار/مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة.

ويأتي التعاقد مع إبراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق المتوج بـ18 لقبا في الدوري المحلي وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق المركز الحادي عشر في ترتيب "سيري أ" بعد 17 مرحلة، حقق خلالها ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وثماني هزائم أقساها في المرحلة الأخيرة، وذلك أمام أتالانتا بخماسية نظيفة.

وكانت هذه الخسارة الأسوأ للفريق في الدوري المحلي منذ 21 عاما.

وأعرب إبراهيموفيتش الذي سيرتدي القميص الرقم 21، عن أمله في أن يتمكن فريقه من تحسين النتائج المخيبة هذا الموسم.

وقال "يتعين علينا تحسين الأمور على أرضية الملعب ولهذا أنا هنا".

من جهته، حذر مدير كرة القدم في النادي اللومباردي الكرواتي زفونيمير بوبان من أنه لن يكون بمقدور إبراهيموفيتش بمفرده أن ينقذ ميلان.

وأوضح "لا يمكن أن ننسى الخسارة غير المقبولة والمخيفة أمام أتالانتا لكن لا يمكن أن نختبئ خلف كتفي زلاتان إبراهيموفيتش"، مضيفا "نأمل في أن تتغير الأمور خلال الموسم ونحن متفائلون بالتأثير الذي سيجلبه (زلاتان) للفريق لكننا في حاجة إلى النتائج".

ويستضيف ميلان سمبدوريا الإثنين في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

المقامة في أستراليا.