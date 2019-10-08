ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدماً بفارق 3 نقاط فقط عن أول الهابطين.

واستلم جامباولو البالغ من العمر 52 عاماً تدريب الفريق خلفاً للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي لكن الفريق مني بأربع هزائم في سبع مباريات حتى الآن تحت إشرافه.

وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت ايطاليا" فان مدرب إنترميلان السابق لوتشانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل إيطاليا 18 مرة.

بيد أن سباليتي لم يتفق مع إنتر ميلان حول التعويضات التي سينالها إثر إقالته من منصبه علماً بأنه لا يزال مرتبطا بعقد عه حتى 2021 على الرغم من حلول أنطونيو كونتي بديلاً له.

وإذا لم يجد سباليتي حلاً لأزمته مع إنتر ميلان، فان ميلان قد يتجه إلى ستيفانو بيولي لتولي تدريب ميلان بطل أوروبا 7 مرات والذي توج للمرة الأخيرة بطلاً لأيطاليا عام 2011.

ومن المرشحين أيضاً مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.