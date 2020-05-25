وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت وشبكة سكاي سبورت إيطاليا بين عدة وسائل إعلام اخرى أن المهاجم السويدي البالغ عمره 38 عاما غادر الملعب قبل نهاية التدريب ربما بسبب مشكلة عضلية في ربلة الساق. ولم يصدر أي تعليق فوري من النادي نفسه على الأمر.

وقضى إبراهيموفيتش جزء من فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19 في التدريب مع فريق هامربي في السويد لكنه اضطر للدخول لحجر صحي عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق الشهر الحالي.

وتألق مع الفريق الإيطالي عند انضمامه لمدة ستة شهور على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني الماضي في فترته الثانية مع ميلان.

وتفاوتت تقديرات الإصابة، إذ تحدثت وسائل إعلام عن أنها في ربلة الساق، بينما أشارت أخرى إلى أنها في وتر أخيل.

وفي حال كانت الإصابة فعلاً في هذا الوتر، قد يضطر اللاعب للغياب أشهراً على الأقل عن الملاعب، ما يهدد مواصلته لمسيرته الكروية.

وحتى بعد ظهر الإثنين، لم يعلق النادي اللومباردي على استفسار من وكالة فرانس برس بشأن طبيعة الإصابة، علماً بأنه نشر عبر حسابه على "تويتر" صوراً من الحصة التدريبية اليوم، ظهر فيها عدد من اللاعبين، لكن إبراهيموفيتش لم يكن من بينهم.

Start of a new week at Milanello 🏃

Una nuova settimana di allenamenti ha inizio 🏃#SempreMilan pic.twitter.com/PpWexHnylL — AC Milan (@acmilan) May 25, 2020



وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس/آذار الماضي وستقرر الحكومة يوم الخميس المقبل متى يمكن استئنافه.

وبدأ ميلان، صاحب المركز السابع في الترتيب برصيد 36 نقطة، التدريب مرة اخرى الأسبوع الماضي.

مداخلة مراسلنا حسين ياسين