فرض يوفنتوس تفوقه على أندية الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه ميلان 2-1 اليوم الأحد في الأسبوع الحادي والثلاثين.

وتقدّم البولندي بيونتيك في النتيجة (39) قبل أن يعدل الأرجنتيني ديبالا من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه (60)، ومن ثم يضيف مويس كين هدف الفوز (84).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 84 نقطة بفارق 21 نقطة عن نابولي وبات تتويجه باللقب مسألة وقت فقط.

وتجمّد رصيد ميلان عند 52 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

يوفنتوس وميلان التغطية الخاصة

84 - هدف: كين يستثمر تمريرة البديل البوسني بيانيتش ويضع الكرة في مرمى رينا.

(84) تشالهانوغلو يسدد ركلة حرة مباشرة أخرى تخطئ المرمى.

(71) كين يرد على مرتدة بيونتيك الخطيرة واللاعب الشاب يهدر بغرابة.

(67) يوفنتوس يرد سريعاً بكرة قريبة من بينتانكور لكن تسديدته ترتطم بالدفاع.

(65) تشالهانوغلو يرسل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تنحرف سنتيميترات قليلة عن المرمى.

(64) بوريني يخترق منطقة جزاء يوفنتوس ويسدد كرة قوية تهز الشباك من الخارج.

60 - هدف: ديبالا يعاقب ميلان على إهدار الفرص ويدرك التعادل من ركلة جزاء اصطادها بدهاء.

(58) ضربة رأس من باكايوكو بين يدي تشيزني.

(56) بوريني يسدد كرة خطيرة جداً تمر بجانب مرمى يوفنتوس.

(51) بيونتيك أبرز لاعبي المباراة يرسل تصويبة خادعة يبعدها مواطنه تشيزني إلى ركنية.

يوفنتوس يبدأ الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني كما كان في الوقت بدل الضائع من النصف الأول، "ضغط كبير بلا أهداف".

مع اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول ديبالا يجرب حظه في كرتين ورينا يتألق.

(45+2) الكرواتي ماندزوكيتش كاد يسجل أحد أجمل أهداف الموسم من كرة مقصية لكن الإسباني رينا ينقذ مرماه.

39 - هدف: بيونتيك يضع ميلان في المقدمة مستغلاً خطأ دفاعياً من بونوتشي.

37 - تقنية الفيديو لا تشفع لميلان بمنحه ركلة جزاء عقب لمس البرازيلي ساندرو للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

(30) الإيفواري كيسي يسدد من داخل منطقة الجزاء بجانب المرمى.

(25) الألماني إيمري كان يخرج مصاباً ومواطنه خضيرة يشترك بدلاً منه.

(25) الفرنسي باكايوكو يسدد من مسافة قريبة يبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

- مع انتصاف الشوط الأول ميلان يبدو أكثر جدية بالتسجيل لكن الخطورة الحقيقية غائبة باستثناء فرصة بيونتيك المبكرة.

المباراة تهدأ في أول 10 دقائق واللعب ينحصر في منتصف الملعب.