

وسجّل البرازيلي رافايل تولاي (75)، والكولومبي لويس موريال (85) الهدفين.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 66 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً بانتظار خوض إنتر ميلان مباراته مع فيرونا الخميس.



وحافظ أتالانتا على سجله خال من الخسائر للمباراة الرابعة عشرة على التوالي في جميع المسابقات.

اعتبر أتالانتا قبيل تعليق المنافسات الكروية حول العالم منتصف شهر آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد مفاجأة دوري أبطال أوروبا إذ تأهل إلى الدور ربع النهائي في أول مشاركة له في البطولة الأوروبية بعد إقصاء فالنسيا الإسباني.

ولم يظهر أتالانتا صاحب أفضل خط هجوم في البطولة بالصورة التي كان عليها في مبارياته السابقة، إذ عانى للوصول إلى مرمى خصمه المتكتل دفاعياً في معظم أوقات المباراة معتمداً على الهجمات المرتدة الخجولة.

وافتتح تولاي التسجيل من ضربة رأسية بعد ركنية نفذها الأوكراني روسلان مالينوفسكي (75).

وضاعف موريال النتيجة من تسديدة صاروخية بيمناه من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس اميل أوديرو (85).

واستعاد روما توازنه بالفوز على بارما 2-1، منهياً مسلسل خساراته الذي استمر في المباريات الثلاث الماضية.

افتتح بارما التسجيل من ركلة جزاء نفذها السلوفاكي جوراج كوكا (9) بنجاح، وعادل الأرميني هنريك مختاريان النتيجة في الدقيقة 43، ليضيف الفرنسي جوردان فيروتو هدف الفوز (57).

وارتقى روما للمركز الخامس برصيد 51 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن نابولي.

وفاز ساسوولو على مضيفه بولونيا بعد الفوز عليه 2-1، وتورينو على ضيفه بريشيا 3-1،ليبتعد عن معمعة الهبوط إلى الدرجة الثانية.